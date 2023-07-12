تصفيات أمم أفريقيا الجارية.. "كاف" يخصم نقطة من منتخب موريتانيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، خصم نقطة من منتخب موريتانيا في تصفيات أمم أفريقيا الجارية 2023، بسبب إشراكها لاعبا مخالفا.

وقرر الكاف سحب صدارة المجموعة التاسعة من التصفيات وتراجعها للوصافة، بعد اعتبارها منهزمة في مواجهتي الكونغو الديمقراطية، بسبب إشراكها اللاعب خاديمو دياو، الذي سبق وأن لعب مع منتخب السنغال المحليين، والمحترف حاليا في صفوف الحرية الغيني.

كما فرضت اللجنة غرامة 10 آلاف دولار على الاتحاد الموريتاني.

وبذلك رفع منتخب الكونغو الديمقراطية رصيده لـ9 نقاط لينتزع الصدارة، فيما تراجعت موريتانيا للمرتبة الثالثة بـ7 نقاط، متساوية مع الجابون، ومتقدمة على السودان الرابعة بنقطة.

وأصدر الاتحاد الموريتاني بيانا أكد فيه أنه سيتبع كافة الطرق والوسائل القانونية "للدفاع عن حقوق المنتخب الوطني كاملة، أمام الجهات والمحاكم المختصة"، مؤكدا ثقته المطلقة في استعادة "النقطة المفقودة".