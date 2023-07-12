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الأربعاء 12 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بريطانيا تزود أوكرانيا بـ65 مليون دولار لإصلاح معدات عسكرية

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
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أعلنت الحكومة البريطانية، أنها ستزود أوكرانيا بأكثر من 70 مركبة قتالية ولوجستية، وآلاف الطلقات لدبابة تشالنجر 2، وحزمة مساعدات بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، (64.7 مليون دولار) لإصلاح المعدات العسكرية، حسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت الفضائية، نقلًا عن وكالة رويترز، أن المملكة المتحدة كشفت أمس، عن أن أعضاء مجموعة السبع سيوقعون على اتفاق إطاري جديد يوفر لأوكرانيا التزامات أمنية ثنائية طويلة الأجل يوم الأربعاء، مع الإعلان عن تفاصيل الاتفاقية في وقت لاحق.

وتضم المجموعة السابعة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.

الحكومة البريطانية أوكرانيا القاهرة الاخبارية رويترز المملكة المتحدة