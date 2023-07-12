5 متهمين وراء سرقة حقيبة بداخلها مليون جنيه من صاحب شركة بالطالبية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في القبض على 5 أشخاص متهمين بالسطو على صاحب شركة سياحة بالطريق العام وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى كبير بلغ مليون جنيه بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة.

البداية كانت بتلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من صاحب شركة سياحة مصاب بكدمات متفرقة بالجسد، يفيد بأنه عقب خروجه من أحد البنوك بحوزته حقيبة أموال بداخلها مبلغ مالى كبير بلغ مليون جنيه فؤجى بقيام مجهولين باستيقافه تحت تهديد السلاح وسرقة الحقيبة والتعدي عليه بالضرب خلال محاولات رفضه إعطائهم الحقيبة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وبفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة تبين صحتها، جرى تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة 5 متهمين.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة تم استهداف الجناة وأمكن ضبطهم وبحوزتهم المبلغ المالى المستولى عليه، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بدافع السرقة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.