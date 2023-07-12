التموين: تطبيق الكارت الموحد سيبدأ بمحافظة بورسعيد

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية الشهر المقبل في تطبيق منظومة جديدة على البطاقات التموينية وهي إلغاء البطاقات التموينية واستبدلها بالكارت الموحد.

وقال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات اليوم الأربعاء، إن تجربة الكارت الموحد مفيدة، خاصة أن القرار جاء لعدم ترك الكارت لدى البدالين وأصحاب المخابز لاستخدامه في الحصول على الدعم في غير الأغراض المخصصة له من قبل الدولة.

وأكد أن الحصول على الكارت الموحد سيكون عن طريق البريد والمكاتب التموينية على أن يكون المنوط بإصدارها هيئة البريد مجانًا.

ولفت المصيلحي إلى أن تطبيق الكارت الموحد سيبدأ بمحافظة بورسعيد، مشيرا إلى أنه سيكون بديلا للبطاقات التموينية البالغ عددها 23 مليون بطاقة.

وسيصدر الكارت الموحد بالتعاون بين وزارة الاتصالات والبريد.

وأضاف أن تعميم التجربة على كل المحافظات بعد تقييمها وتجربتها، لافتا إلى الكارت الموحد سيضم خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل وخدمات البريد والمعاشات وسيتاح استخدامه في المواصلات والبنوك في الفترات المقبلة، وتفعيل الكارت الموحد سيتطلب فتح حساب شخصي بهيئة البريد.