بحضور محمد رياض.. عرض "حجر إيجابي" و"يوم طلعتله شمس" بنادي السينما المستقلة

يواصل نادى السينما المستقلة الذي ينظمه المركز القومى للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني عروضه في السابعة من مساء السبت المقبل بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ويعرض خلال الفعاليات الفيلم الروائي "حجر إيجابي" بطولة محمد رياض وعصام شاهين وعمر رياض وإخراج على الشربيني وتأليف عمر رياض، والفيلم التسجيلى "يوم طلعتله شمس" إخراج سليمان حمزة .

وتدور أحداث فيلم "حجر إيجابي" حول تحول مقابلة صداقة طويلة بين الدكتور مراد والطبيب إلى جلسة علاج في نفس الوقت، يكتشف حمزة سبب مرض صديقة مراد ويبدأ في أول رحلة له من العلاج بعد علمه بإصابته بمرض النكران أو نكرانه لوفاة ابنه ويكتشف حمزة أن هناك خيوط وثلاثة أشخاص مهمه أدت إلى علاج وتحسن حالة صديقة النفسية من رغم أنها كانت في فترة زمنية صعبة علي الشعب المصري.

ويعقب عرض الأفلام تقام ندوة بحضور النجم محمد رياض وصناع الأفلام ويديرها الكاتب الصحفى والناقد الفني أحمد سعد الدين.

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش.