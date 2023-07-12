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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلي الطريق الأوسطي بأكتوبر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 6 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أعلي الطريق الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي الطريق الأوسطي بنطاق مدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة. 

ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. 

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