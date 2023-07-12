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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 6 أطنان مواد كيماوية مجهولة المصدر تستخدم في تطهير مياه الشرب بمنشأة ناصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة قرابة 6 أطنان مواد كيماوية مجهولة المصدر تستخدم فى تطهير مياه الشرب وحمامات السباحة بمنطقة منشأة ناصر.

وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مخزن كيماويات - كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الكيماويات التى تستخدم فى تنظيف حمامات السباحة ومياه الشرب منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستخدام الآدمى وبعضها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأيه مستندات تدل على مصدرها، وذلك بقصد طرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل المخزن على (5,850 طن من الكيماويات)، وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع المنظفات وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

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