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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضمن "حياة كريمة".. إنشاء وتجديد 5 مستشفيات و26 وحدة صحية بالمنيا

إنشاء وتجديد ٥ مستشفيات
إنشاء وتجديد ٥ مستشفيات و٢٦ وحدة صحية ضمن مبادرة "حياة كريمة
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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية بمراكز ومدن المحافظة، موجهاً بزيادة نسب التنفيذ في تلك المشروعات وخاصة بالقرى الأكثر احتياجاً، لتلبية احتياجات المواطنين الصحية والعلاجية في تلك المناطق، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.

وصرح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، بأنه جار إحلال وتجديد مستشفى مطاي، ومستشفى بنى مزار المركزي، بالإضافة إلى مواصلة إنشاء وإحلال عدد من المستشفيات ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى مستشفى العدوة، ومستشفى مغاغة لخدمة حوالى ٦٥٠ ألف نسمة، ومستشفى أبوقرقاص لخدمة ما يقرب من ٦٠٠ ألف نسمة، لافتا إلى الانتهاء من رفع كفاءة ٢٦ وحدة صحية ، منها ٥ وحدات صحية بمركز ديرمواس ، ٩ وحدات بمركز العدوة، ٣ وحدات بمركز ملوى ، ٩ وحدات بمركز أبو قرقاص، واستمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة باقي الوحدات الصحية.

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المبادرة الرئاسية حياة كريمة محافظ المنيا مركز العدوة مركز ملوي مستشفى مغاغة