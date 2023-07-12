ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسئولة أمريكية: زعماء الناتو وافقوا على إرسال حزمة مساعدات "كبيرة" لأوكرانيا

الناتو
الناتو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت مديرة شئون أوروبا بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أماندا سلوت، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزعماء حلف شمال الأطلسي الناتو، وافقوا "بالإجماع" على إرسال حزمة مساعدات جديدة "كبيرة" إلى أوكرانيا.

وقالت سلوت - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء- إنه "من المقرر أن يجتمع بايدن، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال قمة الحلف المنعقدة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس لمناقشة عدد من الملفات أبرزها توفير دعم طويل الأجل لأوكرانيا"، مضيفة أن "بايدن، سيلقي في وقت لاحق اليوم خطابا حول السياسة الخارجية، يعكس قوة حلف الناتو".

زعماء الناتو أوكرانيا الرئيس الأمريكي جو بايدن