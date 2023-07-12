خبير أثري: واحة سيوة جنة الصحراء الغربية.. بالفيديو

قال الدكتور مجدي شاكر الخبير الأثري، إن مصر تمتلك ما يمتلكه الآخرين، حيث إن الله أعطانا كنوز في واحة سيوة، بجانب أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي يدرس لها علم الخارج وهو علم المصريات.

وأضاف "شاكر"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لواحة سيوة تدل على أهمية هذا المكان، كما أن هذه الزيارة هي أول زيارة لرئيس وزراء مصر منذ عدة سنوات كبيرة جدًا.

وتابع، أن زيارة رئيس الوزراء لواحة سيوة شهدت وجود عدة وزراء، وبدأ بالاهتمام ببعض مشاريع الري وقرية شيلي التي تعتبر من أقدم القرى من القرن الـ 12.

وأردف الخبير الأثري، أن واحة سيوة يطلق عليها جنة الصحراء الغربية، حيث إن بها حاجتين ليسا موجودين في أي مكان في العالم ومنهما ملح سيوة، موضحًا أن في واحة سيوة معالم سياحية في غاية الروعة ومن أكثر الأماكن عزلة على كوكب الأرض.