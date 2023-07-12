خالد النبوي يستأنف تصوير "أهل الكهف"

يستأنف صناع فيلم أهل الكهف تصوير المشاهد المتبقية من العمل، والذي من المقرر الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة.

وكان قد استكمل صناع الفيلم تصويره قبل ٤ أسابيع بعد توقف دام لأشهر طويلة بسبب مشاكل خاصة بالإنتاج.

الفيلم بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح، عمرو عبد الجليل، محمد فراج، محمود حميدة، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

تدور أحداث الفيلم عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهو صراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، وتتوالى الأحداث.