ورش مسرح وأدب بقوافل قصور الثقافة بمعهد الفتيات الأزهري بأسيوط

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بمعهد الفتيات الأزهري بصدفا، قدمها فرع ثقافة أسيوط بالتعاون مع منطقة أسيوط الأزهرية، وشارك فيها نخبة من أدباء وفناني ومثقفي محافظة أسيوط.

تضمنت القافلة ورشة مسرح للموهوبين في التمثيل بقيادة المخرج الفنان خالد أبو ضيف وأقيمت ورشة فنية معادن للزخارف الإسلامية على ورق الألمونيوم نفذتها الفنانة أميرة صلاح.

بجانب ورشة أدبية لفن كتابة الشعر واكتشاف المواهب في الإلقاء الشعري وكتابة الشعر والقصة أدارها الشاعر أحمد الشافعي والشاعرة سامية ربيع والشاعر على هريدي، حيث قدم الطلاب مجموعة من القصائد الشعرية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية وتم مناقشتهم فيما يتعلق باللغويات والتقنيات الفنية للشعر.

جاءت القافلة ضمن برامج إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، والتي شهدت تقديم مجموعة من الطلاب المبدعين لباقة من الإنشاد الديني، بإشراف الشيخ صلاح مرسي، واختتمت بتكريم الطلاب المتميزين. وشهدت حضور الشاعر أحمد الشافعي، رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بثقافة أسيوط الجديدة، والشاعرة سامية ربيع، والشاعر على هريدي والمخرج الفنان خالد أبو ضيف، والفنانة أميرة صلاح.

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