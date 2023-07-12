الدرجة الإنجيلية لثلاثة من أبناء إيبارشية أسيوط في عيد الرسولين بطرس وبولس

تزامناً مع الاحتفال بعيد الرسولين بطرس وبولس مساء الثلاثاء 11 يوليو 2023 منح الأنبا دانيال لطفي مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك الدرجة " الدياكونية " الإنجيلية لثلاثة من أبناء الإيبارشية هم مينا معين من رعية كاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط، نبيل فرج من رعية السيدة العذراء بالحمراء، ومينا وجيه من رعية السيدة العذراء بالعزايزة . وذلك فى القداس الاحتفالي الذى أقيم للمناسبة المباركة بكنيسة القديسين الرسوليين بطرس وبولس بمدينة أسيوط الجديدة . شارك نيافة الأنبا دانيال فى صلاة القداس وطقس السيامة أخيه نيافة الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك، وقد عاون الحبرين الجليلين فى الصلاة القمص مرقس يوسف راعي الكنيسة، القمص بولس مهني راعي كنيسة السيدة العذراء بالعزايزة، الأب اثناسيوس عزيز وكيل عام مطرانية القوصية، الأب مينا فهيم راعي كنيسة السيدة العذراء والبابا يوحنا بولس بالعزية كما حضر القداس الأب وسيم وهيب راعي كنيسة الشهيد مار جرجس بأبوجبل والشماس الانجيلي ايمن دوس، وكوكبة من الأخوات الراهبات وعدد كبير من محبي الشمامسة المرتمسين من ابناء الكاتدرائية، الحمراء، العزايزة، عزبة توفيق، بنى طالب، تل الوسطى، وأسيوط الجديدة .

خلال العظة هنأ الأنبا دانيال لطفى ابناء الايبارشية بعيد القديسين بطرس وبولس متحدثاً عن دور كل منهما فى إعلان البشارة بالملكوت حتى الاستشهاد . تحدث راعي ايبارشية اسيوط كذلك عن دلالة اختيار عيد الرسل وكنيسة القديسين بطرس وبولس بأسيوط الجديدة فى منح الشمامسة الثلاثة للدرجة الإنجيلية، أولى الدرجات الكهنوتية المقدسة .

وعن دعوة الشمامسة المرتمسين الفريدة، أوضح الانبا دانيال لطفى أنهم من شباب الإيبارشية المتزوجين والذين شعروا بالدعوة لأن يكونوا كهنة إلى جانب الالتزام بحياتهم العائلية ،وهو ما دعا السلطة الكنسية أن تضع لهم مسيرة من الإعداد والتأهيل بالدراسة والخبرات الرعوية إلى جانب مرافقتهم عائلياً ،والتأكد من موافقة زوجاتهم ودعم عائلاتهم لهم فى مسيرتهم التكوينية ،والتى ستكلل فى المستقبل بنعمة الله بمنحهم سر الكهنوت المقدس .

فى ختام القداس شكر القمص مرقس يوسف راعي الكنيسة الحبرين الجليلين الأنبا دانيال والأنبا مرقس والآباء الكهنة وجميع الحضور لمشاركتهم الفرحة الروحية بعيد الكنيسة التى تحمل اسم الرسولين بطرس وبولس وتمنى للشمامسة الإنجيليين المرتسمين دوام التقدم فى مسيرتهم نحو المذبح المقدس.