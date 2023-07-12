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الأربعاء 12 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الناتو يرحب بتعميق الشراكة مع كوريا الجنوبية

الناتو
الناتو
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رحب الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج بتعميق الشراكة بين حلف شمال الأطلسي وكوريا الجنوبية أثناء لقائه مع الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، في قمة الناتو التي عقدت يوم الثلاثاء.
وقال ستولتنبرج، وفق ما جاء على موقع الناتو الإلكتروني، إن الحرب الروسية في أوكرانيا تُظهر كيف أن الأمن ليس إقليميًا بل عالميًا وأثنى على كوريا الجنوبية لدعمها لأوكرانيا.
كما أعرب الأمين العام عن قلقه بشأن السلوك الاستفزازي لكوريا الشمالية بما في ذلك النشاط النووي وتجارب الصواريخ الباليستية التي تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي.
ورحب ستولتنبرج بتعميق الشراكة بين الناتو وسيول بما في ذلك برنامج الشراكة الجديد بين الحلف وكوريا الجنوبية. 
وسيعمل هذا البرنامج على تعزيز التعاون بما في ذلك الدفاع السيبراني ومكافحة الإرهاب ومراقبة الأسلحة والتقنيات الجديدة. 
يذكر أن كوريا الجنوبية افتتحت بعثة دبلوماسية لدى الناتو في نوفمبر الماضي.

الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج الناتو كوريا الجنوبية