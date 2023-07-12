رصدت الأجهزة الأمنية لما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب إحدى الفتيات - مُقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية.
بالفحص وباستدعاء والدة المتغيبة (ربة منزل) حضرت وبرفقتها كريمتها المُتغيبة ، وبسؤالها قررت أنها أثناء تواجدها بمدينة مرسى مطروح خلال أجازة عيد الأضحى المبارك فوجئت بتغيب كريمتها عقب خروجها من منزل جدتها بتاريخ 29/6/2023 وتم العثور عليها بتاريخ 1/الجارى بمدينة مرسى مطروح حيث إنها ضلت الطريق أثناء العودة للمنزل ولم تتعرض لمكروه ، وقيام عم المتغيبة بنشر صورتها على مواقع التواصل الاجتماعى للمساعدة فى العثور عليها ، وبسؤال المتغبية أيدت ذلك.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الأخبار
الأمن يعثر على فتاة الغربية المتغيبة
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رصدت الأجهزة الأمنية لما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب إحدى الفتيات - مُقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية.
رصدت الأجهزة الأمنية لما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب إحدى الفتيات - مُقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية.