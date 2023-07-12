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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يعثر على فتاة الغربية المتغيبة

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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 رصدت الأجهزة الأمنية  لما تم نشره على إحدى  الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب إحدى الفتيات - مُقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية. 
 بالفحص وباستدعاء والدة المتغيبة (ربة منزل) حضرت وبرفقتها كريمتها المُتغيبة ، وبسؤالها قررت أنها أثناء تواجدها بمدينة مرسى مطروح خلال أجازة عيد الأضحى المبارك فوجئت بتغيب كريمتها عقب خروجها من منزل جدتها بتاريخ 29/6/2023 وتم العثور عليها بتاريخ 1/الجارى  بمدينة مرسى  مطروح حيث إنها ضلت الطريق أثناء العودة للمنزل ولم تتعرض لمكروه ، وقيام عم المتغيبة بنشر صورتها على مواقع التواصل الاجتماعى للمساعدة فى العثور عليها ، وبسؤال المتغبية أيدت ذلك.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بالغربية فيس بوك إحدى الفتيات تغيب المتغيبة