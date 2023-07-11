روسيا: تزويد واشنطن كييف بذخائر عنقودية سيضطرنا لاستخدام أسلحة مماثلة

حذر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، من أن تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بذخائر عنقودية، ستضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام أسلحة مماثلة ضد القوات الأوكرانية.

وقال شويجو - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - إنه حال زيادة الولايات المتحدة لأوكرانيا بذخائر عنقودية، فستضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام أسلحة مماثلة ضد القوات الأوكرانية كرد فعل، مشيرًا إلى أن الذخائر العنقودية الروسية أكثر فاعلية من الأمريكية، فضلًا عن أن مداها أوسع وأكثر تنوعًا.

وأكد أن بلاده مسلحة بذخائر عنقودية لجميع المناسبات، مبينًا في الوقت نفسه أن روسيا امتنعت وتمتنع عن استخدام مثل هذه الذخائر في العملية الخاصة، إدراكًا منها للتهديد الذي تشكله على السكان المدنيين.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن سابقًا أنه وافق على توصية البنتاجون بتزويد القوات الأوكرانية بذخائر عنقودية.