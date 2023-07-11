الشوط الأول.. سموحة يتقدم على إنبي 2-1 في الدوري

تقدم فريق الكرة الأول بنادي سموحة بقيادة أحمد سامي، على نظيره إنبي، خلال الشوط الأول في المباراة المقامة بينهما على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة رقم ٣٣ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

تقدم فريق سموحة عن طريق صديق أوجولا ،وتعادل إنبي عن طريق أحمد آمين أوفا ،ثم عاد وسجل التقدم مصطفى سعد لفريق سموحة، ليتنهي الشوط الأول بتقدم سموحة بهدفين مقابل هدف .

جاء تشكيل سموحة كالآتي :

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: شريف رضا - محمد مغربي - أحمد حكم - طارق علاء .

خط الوسط: محمود حليمو – دوكو دودو - مصطفى سعد "ميسي" - صديق أوجولا .

خط الهجوم: حسين فيصل - بواتينج .

وجاء تشكيل إنبي كالآتي:

حراسة المرمي: عبدالرحمن سمير.

خط الدفاع: علي فوزي وأحمد يوسف وصبيحة وكالوشا .

خط الوسط : مروان داوود وعبدالرحمن عماد وسيف الخشاب

ومحمد حمدي وناصر.

خط الهجوم: أحمد أوفا.

يذكر أن إنبي يحتل المركز الـسابع برصيد ٤٢ نقطة، بينما سموحة في المركز الـ ١٣ برصيد ٣٦ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .