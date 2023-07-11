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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميكالي يطلب وديات قوية مع منتخبات تأهلت للاولمبياد

المنتخب الاوليمبي
المنتخب الاوليمبي
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طلب البرازيلي ميكالي، المدير الفني للمنتخب الوطني الاوليمبي لكرة القدم، من محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، إقامة مواجهات ودية قوية قبل أولمبياد باريس وتحديدا مع منتخبات تأهلت بالفعل لهذا الحدث الكبير.

اقترح ميكالى على اتحاد الكرة البدء فى التجهيز لوديات مع البرازيل وفرنسا وأوكرانيا وأمريكا وهى المنتخبات التى تأهلت بالفعل حتى الآن للأولمبياد.

كان قد حقق الفراعنة التأهل الرسمي إلى أولمبياد باريس بعد فوزه على نظيره منتخب غينيا في نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة.

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