ميكالي يبدأ استعداداته لأولمبياد باريس مبكرًا

وصلت بعثة المنتخب الأولمبى إلى القاهرة قادمة من المغرب، بعد انتهاء مشاركة المنتخب فى بطولة أمم أفريقيا تحت ٢٣ سنة والتى استضافها المغرب خلال الفترة من ٢٤ يونيو الماضى وحتى ٨ يوليو الجارى

وقال مصدر بالجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى، إن البرازيلى ميكالى بدأ بالفعل فى الاستعدادات لأولمبياد باريس، ووضع خطة مبدئية لعرضها على مسئولى اتحاد الكرة.

وأشار المصدر فى تصريحات لـ«البوابة نيوز»، إلي أن ميكالى، يضع النجم المصرى محمد صلاح على رأس اختياراته للاعبين الكبار فى قائمة المنتخب الأولمبى المشاركة فى أولمبياد باريس ٢٠٢٤.

ويحق لمنتخب مصر الأولمبى تدعيم صفوفه ب ٣ لاعبين كبار قبل المشاركة فى أولمبياد باريس ٢٠٢٤، وفقا للوائح المنظمة للبطولة.

وسبق، وأعلن ميكالى أنه حال التأهل لأولمبياد باريس سيكون محمد صلاح أول اختياراته، متمنيا أن تنجح جهوده فى ضم محمد صلاح للقائمة المشاركة فى أولمبياد باريس