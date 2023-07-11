اتحاد الكرة يخاطب "فيفا" بسبب أزمة الزمالك

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ، يُخطره فيه بإيقاف قيد الزمالك، بسبب قضية النادي مع سبورتنج لشبونة البرتغالي بخصوص صفقة شيكابالا.

وعلمت البوابة نيوز من مصادر خاصة بالجبلاية، أن اتحاد الكرة خاطب الفيفا مساء اليوم الثلاثاء، للاستفسار عن مدة حرمان نادي الزمالك من القيد.

واضاف المصدر ان اتحاد الكرة سيحاول حل هذه الازمة اذا تمكن من هذا الأمر خلال الحديث مع مسؤلو الفيفا.