ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد الكرة يخاطب "فيفا" بسبب أزمة الزمالك

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ، يُخطره فيه بإيقاف قيد الزمالك، بسبب قضية النادي مع سبورتنج لشبونة البرتغالي بخصوص صفقة شيكابالا.
وعلمت البوابة نيوز من مصادر خاصة بالجبلاية، أن اتحاد الكرة خاطب الفيفا مساء اليوم الثلاثاء، للاستفسار عن مدة حرمان نادي الزمالك من القيد.
واضاف المصدر ان اتحاد الكرة سيحاول حل هذه الازمة اذا تمكن من هذا الأمر خلال الحديث مع مسؤلو الفيفا.

اتحاد الكرة “فيفا” الزمالك