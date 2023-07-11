تشكيل إنبي الرسمي لمباراة سموحة في الجولة قبل الأخيرة بالدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي إنبي ، بقيادة تامر مصطفى عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء سموحة ، والمقرر إقامته في الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء ، على ملعب استاد الإسكندرية ، ضمن منافسات الجولة رقم ٣٣ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

وجاء تشكيل إنبي كالآتي :

حراسة المرمي: عبدالرحمن سمير.

خط الدفاع: علي فوزي و أحمد يوسف وصبيحة وكالوشا .

خط الوسط : مروان داوود وعبدالرحمن عماد وسيف الخشاب

ومحمد حمدي وناصر .

خط الهجوم: أحمد أوفا.

والجدير بالذكر أن إنبي يحتل المركز الـسابع برصيد ٤٢ نقطة ،بينما سموحة في المركز الـ ١٣ برصيد ٣٦ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .