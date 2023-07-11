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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل إنبي الرسمي لمباراة سموحة في الجولة قبل الأخيرة بالدوري

تامر مصطفى يعلن تشكيل
تامر مصطفى يعلن تشكيل إنبي الرسمي لمباراة سموحة
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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي إنبي ، بقيادة تامر مصطفى عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء سموحة ، والمقرر إقامته في الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء ، على ملعب استاد الإسكندرية ، ضمن منافسات الجولة رقم ٣٣ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

وجاء تشكيل إنبي كالآتي :

حراسة المرمي: عبدالرحمن سمير.

خط الدفاع: علي فوزي و أحمد يوسف وصبيحة وكالوشا .

خط الوسط : مروان داوود وعبدالرحمن عماد وسيف الخشاب 
ومحمد حمدي وناصر .

خط الهجوم: أحمد أوفا.

والجدير بالذكر أن إنبي يحتل المركز الـسابع برصيد ٤٢ نقطة ،بينما سموحة في المركز الـ ١٣ برصيد ٣٦ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .

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