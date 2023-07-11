برلمانية: مبادرة "100 يوم صحة" محاولة جادة لتطوير القطاع الطبي

قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولى، إن النجاحات التي حققتها المبادرة الرئاسية "١٠٠ يوم صحة"، تعكس حرص الدولة على تنفيذ كافة الاستراتيجيات والخطط التي تستهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وعدم الاقتصار فقط على تقديمها بالوحدات والمنشآت الصحية، بل التوسع في الشوارع والميادين وكافة الجهات الصحية بمختلف المحافظات من أجل التأكد من توصيلها لأقرب نقطة لأماكن إقامة المواطنين.

ولفتت النائبة الدكتورة عايده نصيف، في بيان لها، أن آلاف الخدمات التي تقدمها المبادرة يومياً وفقا لبيانات وزارة الصحة، تؤكد ارتفاع نسبة الوعي الصحي لدى المواطنين، وانتظارهم لأي مبادرة رئاسية والمشاركة فيها من أجل الاطمئنان على صحتهم، مشيرة إلى أن مبادرة ١٠٠ مليون صحة السابقة كانت بداية الثمار الحقيقية التي شهدت استجابة كثير من المواطنين وحققت نجاحا كبيرا.

وتابعت عضو مجلس الشيوخ وبتوجيهات الرئيس تم السير على نهج تلك المبادرات والتوسع فيها وشمولها للكشف عن عدد من الأمراض المختلفة سواء فيروس سي، أو غيرها من الأمراض، والاطمئنان على صحة الأم، وغيرها من الحملات المستمرة التي تجوب كافة المحافظات.

وأضافت أمين سير لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن رؤية مصر 2030 تستهدف تحقيق معدلات نمو إيجابية على مستوى مجال الصحة، والسعي لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية بأسعار مناسبة ، مع توفير كافة المستلزمات الطبية بالمستشفيات .