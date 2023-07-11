اعتماد مركز التدريب الإداري لمديرية التنظيم والإدارة في شمال سيناء

أعتمد الدكتور، صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مركز التدريب الإداري التابع لمديريه التنظيم والإدارة بمحافظه شمال سيناء وإدراجه ضمن مراكز التدريب الإدارية الحكومية المعتمدة على المستوى القومي في مجال التدريب الإداري والحاسب الآلي كأول مركز على مستوى المحافظة.

وقال أحمد منصور مدير مديريه التنظيم والإدارة بشمال سيناء، أنه يأتي ذلك من خلال عمل وجهد دائبين لما يقرب من أربعه أعوام بالتعاون مع الإدارة المركزية للتدريب بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ممثله في الأستاذة أمينه أبو طالب وفريق عملها وكذلك الإدارة المركزية لدعم ومتابعه مديريات التنظيم والإدارة ووحدات الموارد البشرية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ممثله في الدكتورة زهراء وهدان وفريق عملها.

أضاف منصور، كما يأتي ذلك في إطار الدور الريادي والتنموي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال تنميه وتطوير العنصر البشرى الذي هو أساس نجاح منظومة الإصلاح الإداري ، والذي يمثل استثمارا في الأفراد على المدى القريب والبعيد.

وتقدم منصور بالشكر والتقدير لكل من ساهم في الوصول إلى هذه النتيجة وعلى رأسهم الدكتور ، صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، هاني السيد غيط مدير إدارة الشئون الماليه بمديريه التنظيم والإدارة بشمال سيناء ، عمرو عبد العزيز صالح مدير إدارة التدريب بمديريه التنظيم والإدارة بشمال سيناء، وكل من كان له دور في هذا النجاح.