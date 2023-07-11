النرويج تعلن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 240 مليون دولار

تعهدت النرويج اليوم الثلاثاء بتقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار كرونة (240 مليون دولار)، ليرتفع إجمالي المساعدات هذا العام إلى 10 مليارات كرونة.

وأكد رئيس الوزراء النرويجي ينس جار ستور أهمية الحرب الدفاعية التي تشنها أوكرانيا، مضيفا أن بلاده ستساهم بمبلغ 300 مليون كرونة سنويا على مدى خمس سنوات في صندوق دعم أوكرانيا الذي أسسه حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك خلال وجوده في فيلنيوس لحضور قمة الحلف.

وذكرت شبكة "فرانس 24" الناطقة بالإنجليزية أن أموال المساعدات العسكرية ستؤخذ من محفظة قيمتها 75 مليار كرونة خصصتها النرويج للمساعدات المدنية والعسكرية لأوكرانيا خلال الفترة من 2023 إلى 2027.

وانضمت النرويج خلال العام الجاري للدول الغربية التي تعهدت بإرسال دبابات إلى أوكرانيا وسلمت ثمانية من دبابات "ليوبارد 2" ألمانية الصنع، كما تبرعت بمركبات مدرعة أخرى وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة وقذائف مدفعية.