ننشر أسماء المصابين الـ16 في حادث اصطدام سيارة نقل تحمل عمالا في الدقهلية

استقبلت مستشفي جمصة المركزي "ب" اليوم 16 مصابًا بحادث السير الذي وقع على الطريق الدولي أمام إسعاف الكسارة بطريق جمصة الدولي محافظة الدقهلية بين سيارة ربع نقل واخري نقل مما ادي إلى انقلابها على الطريق وإصابة الركاب .



واستقبلت المستشفي كلا من: السيد جمال السيد، 35 عامًا، نادر احمد العربي 45 عامًا، مصاب جرح قطعى بالاذن وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، وحاتم ابراهيم العدوى 47 عامًا، ومصاب جرح متهتك بالوجه والاذن اليمنى ، و محمد ابراهيم ابو المعاطى 12 عامًا، ومصاب بجرح قطعى بالرأس، و محمد ابو المعاطى ابو المعاطى 25 عامًا، ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، و محمد عبد الله عبد الله 25 عامًا، ومصاب بجرح قطعى بالرأس، ماهر خالد عوض ، 23 عامًا، سحجات متفرقه بالجسم .



كما استقبلت المستشفي : احمد اشرف الشهاوى 43عامًا، ومصاب بسحجات متفرقه بالجسم،و حسام عوض احمد 28 عامًا، ومصاب بجرح قطعى بالوجه، و محمد صبحى حسن 29 عامًا، ومصاب جرح قطعى بالاذن اليمنى والراس، و حسن عمر حسن 25 عامًا، ومصاب بسحجات وكدمات بالكتف الأيسر ، و احمد ابراهيم ابو المعاطى 23 عامًا، ومصاب بسحجات متفرقه بالجسم ، و محمد هانى احمد 30 عامًا، مصاب بجرح قطعى بالذقن ، و محمد رضا مع ض 27 عامًا، مصاب سحجات متفرقه بالوجه ، و يحى لطفى عبد الحافظ 48 عامًا، ومصاب بجرح قطعى بالرأس ، و حماده فولى شلقانى 24 عامًا، ومصاب بجرح متهتك بالرأس.

يذكر أن الحادث نتج عنه أصابة 16 عاملًا جراء اصطدام سيارتين نقل على الطريق الدولي بجمصة أمام إسعاف الكسارة، في الدقهلية، وذلك بعد اصطدام سيارة ربع نقل تحمل العمال مع سيارة نقل أخرى، ما أدى إلى انقلابها.

و كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية،قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير مباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من ادارة شرطة النجدة لمأمور قسم شرطة جمصة ، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل واخري على الطريق الدولي أمام إسعاف الكسارة،

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة جمصة إلى مكان البلاغ وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ، ونقل المصابين إلى مستشفي جمصة العام وبلقاس المركزي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامه ، التى طلبت انتداب مهندس فني لفحص السيارة واجراء معاينة للحادث ، وعمل تقرير عن المتسبب فى الحادث