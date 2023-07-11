ميدو: إمام عاشور وقع للأهلى رسميا منذ 4 أيام

كشف أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك المعتزل، النقاب عن توقيع إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي رسميا للنادى الأهلي منذ 4 أيام وبالتالى صفحة الزمالك بالنسبة له انتهت.

وقال ميدو أنه تواصل مع مسؤولي النادى الدنماركى وتأكد منهم بأن اللاعب وقع للنادى الأهلي، والقلعة البيضاء ليس لديها الإمكانيات لعودة إمام عاشور وعودته ستتكلف كل ميزانية النادى.

وأضاف ميدو الذي يشغل منصب عضو اللجنة الفنية في الزمالك : “ لو تعاقدنا مع إمام عاشور بالأرقام المطلوبة سننهي على المبلغ المالي المحدد للصفقات الصيف الحالي ولن نستطيع تلبية رغبات المدير الفني في المراكز الأخرى”.