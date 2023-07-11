دفن جثة شخص لقي مصرعه في مشاجرة بالبساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بدفن جثة شخص لقي مصرعه كتأثراً بإصابته في مشاجرة، عقب الانتهاء من اجراء الصفة التشريحية بمعرفة خبراء الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبه واستدعاء شهود العيان وسرعة ضبط وإحضار طرفي المشاجرة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود مشاجرة وسقوط قتيل بأحد الشوارع المتفرعة من شارع نور الدين بدائرة قسم شرطة البساتين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين أسفرت عن سقوط قتيل ، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف للوقوف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.