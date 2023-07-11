بعد اختراق المقاومة الأولية عند 1930 دولار للأونصة.. توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم فوق المتوسط المتحرك لـ 100 يوم عند 1934 دولار للأونصة بعد اختراق المقاومة الأولية عند 1930 دولار للأونصة، والآن على الذهب الاستمرار في التداول والاستقرار فوق هذه المنطقة لتحقيق اختراق ناج لهذه المنطقة.

و لانه سيواجه الذهب مقاومة جديدة عند منطقة 1940-1943 دولار للأونصة متمثلة في المتوسط المتحرك لـ 50 يوم ومستوى المقاومة الرئيسي في هذه المنطقة عند 1942 دولار للأونصة، وقد تعمل هذه المنطقة على إضعاف الاتجاه الصاعد إلا إذا حصل الذهب على زخم كافي للارتفاع بدعم من بيانات التضخم الأمريكية.

في حالة فشل الذهب في إيجاد الدعم الكافي للصعود يعود إلى التراجع وإعادة اختبار منطقة الدعم الهامة عند 1900 – 1915 دولار للأونصة وفق “ جولد بيليون ” .

بالنسبة لأسعار الذهب المحلية، اسار تقرير جولد بيليون ، الي نه نجد أن الأسعار قد عادت إلى الارتفاع بداية من جلسة اليوم بعد سلسلة من الانخفاض و التذبذب خلال الفترة الماضية، ولكنها تواجه حالياً المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21، ونجاح أسعار الذهب في استكمال الصعود يعتمد على اختراق هذا المستوى بشكل ناجح والاستقرار أعلاه، وفي هذه الحالة يكون المستهدف التالي لسعر الذهب الوصول لمستوى 2220 جنيه للجرام يليه المستوى 2250 جنيه للجرام، بينما فشل الأسعار في اختراق المستوى 2200 جنيه للجرام يعيد السعر إلى التذبذب والتراجع حتى المستوى 2150 جنيه للجرام.