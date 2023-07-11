تسليم الدفعة الأولى لمبادرة "دراجتك.. صحتك" المرحلة الرابعة لأسر الشهداء والمصابين بالمنيا

سلم مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، اليوم الثلاثاء، من أمام مقر مديرية الشباب والرياضة الدفعة الأولى لدرجات المرحلة الرابعة لمبادرة "دراجتك.. صحتك"، لأسر الشهداء والمصابين وعددها ١٣ دراجة منها ١١ دراجة لاسر الشهداء والمصابين، و٢ دراجة للمستفيدين، حضر التسليم الدكتور ضياء عيسى مدير إدارة البرامج الرياضية، الدكتور حمادة اسماعيل مدير إدارة الاداء الرياضي، الدكتور احمد عبدالحكم منسق المشروع .

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المرحلة الرابعة من مبادرة "دراجتك.. صحتك" تحت رعاية رئيس الجمهورية والتي تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) مساء اليوم الثلاثاء، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، والتي تأتي في إطار سياسة الوزارة نحو تشجيع الشباب على استخدام الدراجات كوسيلة اقتصادية للتنقل، ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصري.

حضر مؤتمر إطلاق المرحلة الرابعة لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، المهندس وليد رسمي ممثل عن وزارة الإنتاج الحربي ، محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عماد فخوري رئيس قسم التجزئة بنك مصر، راجى طلبة شركة فوري

أكد وزير الشباب والرياضة أن مبادرة "دراجتك.. صحتك" تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ استراتيجيتها بجعل الرياضة أسلوب حياة، إضافة إلى الآثار الإيجابية للدراجات الهوائية باعتبارها وسيلة إنتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة، وتساهم في تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها، لافتاً إلى تقديم كافة الدعم والتسهيلات لمبادرة "دراجتك صحتك"، التي لاقت نجاحاً كبيراً بعد إقبال المواطنين على شراء الدراجات.

وأضاف "صبحي" أنه سيتم طرح 1200 دراجة جبلي كدفعة أولى من المرحلة الرابعة بسعر أقل من سعر السوق وبتقديم كافة التسهيلات للسداد، مشيراً إلى أن المرحلة الرابعة من المبادرة تتضمن تقديم خدمات التحصيل الإلكتروني من المواطنين الراغبين في الحصول على الدراجة من خلال شركة فوري للدفع، فضلا عن التعاقد مع إحدى شركات الشحن لتوصيل الدراجات لكل محافظات الجمهورية "ديوان عام مديرية الشباب والرياضة بكل محافظة"،

يذكر أنه كان قد تم تنفيذ المبادرة على مدار 3 مراحل: الأولى شهدت طرح 1000 دراجة هوائية، والمرحلة الثانية 1400 دراجة هوائية، والمرحلة الثالثة 7200 دراجة.

IMG-20230711-WA0013

IMG-20230711-WA0012

IMG-20230711-WA0011

IMG-20230711-WA0010