العثور على غريق شاطئ كليوباترا في الإسكندرية بعد ثلاثة أيام

نجحت قوات الإنقاذ بالإسكندرية بمعاونة غواصي الخير، اليوم، من انتشال جثمان غريق شاطئ كليوباترا الذي غرق في مكان غير مخصص للسباحة أول أمس، حيث تم العثور اليوم على جثمانه من أمام منطقة كامب شيزار.

وتعود الواقعة، عندما تلقت شرطة النجدة إخطارا بورود بلاغ عن وقوع حالة غرق لشاب في العقد الثاني من العمر، يُدعى محمد عماد، من أبناء محافظة البحيرة، والذي تعرض للغرق في منطقة كليوباترا عقب نزوله البحر رفقة مجموعة من أصدقائه.

وبسؤال شهود العيان، تبين أنه تسلل إلى البحر على الرغم من عدم وجود شاطئ في تلك المنطقة على الرغم من تحذيرات ارتفاع الأمواج أمس الأول، وتم العثور على جثمانه ونقله إلى المشرحة، فيما تستكمل الأسرة الإجراءات القانونية وإصدار تصريح الدفن لدفنه بمحافظة البحيرة.