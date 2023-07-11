"شؤون الحرمين" تواصل برنامج "رحلة حاج" للإثراء النوعي لتجربة الضيوف

تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون الفكرية والمعرفية، استقبال زوارها لبرنامج (رحلة حاج) ضمن مبادرة "مهوى الأفئدة وملتقى الفكر والمعرفة"، الذي دشنه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس في وقت سابق، بالتعاون مع مشرفي حملات الحجاج.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والمعرفية علي بن حامد النافعي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم /الثلاثاء/ - أن البرنامج يهدف إلى الإثراء النوعي لتجربة الضيوف من خلال البرامج الفكرية والمعرفية المتنوعة، حيث تبدأ رحلتهم من رحاب المسجد الحرام ثم زيارة لمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة ولمكتبة الحرم المكي الشريف، ثم استراحة يتخللها لقاء تحاوري فكري معرفي يتم تعريفهم من خلالها على ما يحتويه مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة من معالم تحكي جوانب الأصالة والمعاصرة في صناعة الكسوة من خلال الاهتمام بأدق التفاصيل.

وأشار النافعي إلى أن برنامج "رحلة حاج" يُعد من البرامج التي تحرص الرئاسة على تقديمها بدءا من دخول الحاج إلى بيت الله الحرام حتى يعود إلى بلاده غانمًا بالأجر والثواب.