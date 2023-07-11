الكاردينال المعيّن بيتسابالا: التعيين يظهر دعوة القدس العالميّة للحوار واللقاء

أعرب البطريرك بييرباتيستا بيتسابالا عن "مفاجأته الكبيرة" عندما أعلن البابا فرنسيس في كلمته خلال صلاة التبشير الملائكي، الأحد، أنه سيعيّن بطريرك القدس للاتين كاردينالًا، إلى جانب 20 من قادة الكنيسة الآخرين من مختلف أنحاء العالم.

وفي حديث له إلى أندريا تورنيلي، مدير تحرير إعلام الفاتيكان، قال الكاردينال المعيّن إنّه يفسر قرار البابا بتعيينه كاردينالاً على أنه "علامة على اهتمام كنيسة روما بالكنيسة الأم، كنيسة القدس"، وسلط الضوء على دعوة كنيسته الخاصة لتعزيز الحوار والوحدة بين الكنائس.

وقال: إنّ كنيسة القدس تحمل "دعوة عالميّة للحوار واللقاء"، ورسالة خاصة "لدعوة جميع المسيحيين وغير المسيحيين للقاء والمصالحة".

وختم البطريرك بيتسابالا حديثه بالقول، إنّه يعتقد أن قرار البابا فرنسيس يمثل "دعوة لمواصلة هذا الطريق".