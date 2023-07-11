ستولتنبرج: قمة الناتو خطوة إيجابية على طريق انضمام أوكرانيا للحلف

أعرب سكرتير عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الثلاثاء، عن ثقته في أن القمة المقرر أن تبدأ أعمالها خلال ساعات ستكون خطوة إيجابية وقوية على طريق انضمام أوكرانيا إلى الحلف.

وردا على سؤال عما إذا كان الناتو سيقدم دعوة إلى أوكرانيا للانضمام للحلف، أجاب ستولتنبرج "سنرى ذلك في غضون ساعات قليلة لأننا الآن بصدد الانتهاء من البيان".

وقال ستولتنبرج - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - إن أوكرانيا أصبحت أقرب بكثير إلى الناتو، معربا عن اعتقاده بأن الوقت قد حان لينعكس ذلك على قرارات التحالف.

جاءت هذه التصريحات قبيل ساعات من انطلاق أعمال القمة في ليتوانيا بمشاركة زعماء الدول الأعضاء بالعاصمة في فيلينوس.