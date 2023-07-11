دراسة طبية: الطعام الصحي هو المفتاح للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

أجرى علماء في جامعة ماكماستر ومعهد صحة أبحاث السكان في أونتاريو، دراسة أشارت نتائجها إلى أن تناول الفاكهة والخضروات والبقوليات والمكسرات والأسماك ومنتجات الألبان كاملة الدسم، عامل أساسي في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة القلب الأوروبية، حلل الباحثون بيانات من دراسات متعددة شملت 245 ألف شخص في 80 دولة ركزت على الأنظمة الغذائية لهؤلاء، وقارنوا بينها بالنسبة لمن يعاني من أمراض القلب ولدى غير المصابين بها.

ونصح الباحثون أن يشتمل النظام الغذائي اليومي على حصتين إلى ثلاث حصص من الفاكهة، و2 إلى 3 حصص من الخضار، وحصة واحدة من المكسرات، ووجبتين من منتجات الألبان، كذلك يجب أن يشتمل النظام الغذائي أيضا على ثلاث إلى أربع حصص أسبوعية من البقوليات و2 إلى 3 حصص من الأسماك.

وذكر الباحثون أن الدراسة ركزت على الأطعمة الوقائية أو الطبيعية حصريا، وهي ثابتة بالنسبة للبلدان المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة الدخل، وأكد الباحثون أن هناك تركيز متزايد في الآونة الأخيرة على زيادة استهلاك الأطعمة الصحية، مؤكدين أن الاعتدال في النظام الغذائي هو المفتاح للوقاية من أمراض عديدة.