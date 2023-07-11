أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و611 شاحنة، و100 سيارة ، وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، و224 شاحنة و 80 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 387 شاحنة و20 سيارة .
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة القاهرة ومغادرة السفينتين بوسيدون واكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتين امل و الحرية، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1350 طن بضائع و 200 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2520 راكبا بموانيها .
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تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و611 شاحنة، و100 سيارة ، وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، و224 شاحنة و 80 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 387 شاحنة و20 سيارة .
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و611 شاحنة، و100 سيارة ، وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، و224 شاحنة و 80 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 387 شاحنة و20 سيارة .