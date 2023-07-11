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الثلاثاء 11 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة  10 سفن، وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و611 شاحنة، و100 سيارة ، وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، و224 شاحنة و 80 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 387 شاحنة و20 سيارة . 
حيث يستعد  ميناء سفاجا اليوم لاستقبال  العبارة القاهرة ومغادرة السفينتين بوسيدون واكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتين امل و الحرية، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1350 طن بضائع و 200 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر  2520 راكبا بموانيها .
 

الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري