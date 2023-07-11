أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ235 ألفا و20 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 235 ألفا و20 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم)، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و89 دبابة و7 آلاف و983 من المركبات المدرعة و4 آلاف و385 من النظم المدفعية و672 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و414 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و310 مروحيات و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و966 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 672 من المعدات الخاصة و3 آلاف و693 طائرة مسيرة وإسقاط 1271 من صواريخ كروز".

وفي سياق متصل، ذكر رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك سيرهي ليساك، أن القوات الروسية ضربت الليلة الماضية منطقة دنيبروبتروفسك بالمدفعية الثقيلة، موضحا أن القوات الروسية أطلقت حوالي 15 قذيفة على المنطقة، وشُنت الهجمات بالمدفعية الثقيلة مرتين على حي ميرهانتس ومرة على نيكوبول.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقامت بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.