أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

الثلاثاء 11/يوليو/2023 - 08:55 ص

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 11 يوليو 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2,474 جنيها للبيع، مقابل 2,486 جنيها للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2,165 جنيها للبيع، مقابل 2,175 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1,856 جنيها للبيع، مقابل 1,864 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1,443 جنيها للبيع، مقابل 1,450 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17,320 جنيها للبيع، مقابل 17,400 جنيه للشراء.

وأخيرًا سجل سعر كيلو الذهب نحو 2,474,286 جنيها للبيع، مقابل 2,485,714 جنيها للشراء.