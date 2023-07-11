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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

شقيقة كيم جونج أون تحذر واشنطن من تكرار انتهاك أجواء كوريا الشمالية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حذرت عضو اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي، كيم يو جونج، شقيقة الزعيم، كيم جونغ أون، الولايات المتحدة من تكرار انتهاك أجواء كوريا الشمالية من قبل الطيران الأمريكي، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية عن كيم يو جونج قولها، إنه "في حال تكرار الانتهاك فسيكون ذلك أمرا خطيرا للعسكريين الأمريكيين".

وأكدت أن الجيش الكوري الشمالي مستعد لاتخاذ إجراءات، ردا على "استفزازات" الولايات المتحدة.

وأشارت كيم يو جونغ إلى أن طائرة استطلاعية أمريكية انتهكت الأجواء فوق المنطقة الاقتصادية الخالصة لكوريا الشمالية في بحر اليابان 8 مرات يوم الاثنين 10 يوليو.

وفي وقت سابق، حذرت خارجية كوريا الشمالية الولايات المتحدة من أن جيش البلاد سيسقط الطائرات الاستطلاعية الأمريكية في المنطقة.

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