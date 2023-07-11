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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الروسية: نظام كييف أعاد التأكيد على التزامه بالأساليب الإرهابية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت وزارة الخارجية الروسية إن نظام كييف أعاد التأكيد على التزامه بالأساليب الإرهابية من خلال الاعتراف بمسؤوليته عن عملية استهداف جسر القرم في أكتوبر 2022، التي أودت بحياة مدنيين، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وجاء في بيان أصدرته الخارجية الروسية يوم الاثنين: "أعلن نظام كييف مؤخرا مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي على الجسر في 8 أكتوبر 2022، الذي أودى بحياة مدنيين، مما يؤكد التزامه بالأساليب الإرهابية، ويظهر أنه لا يختلف عن أبشع تشكيلات النازيين الجدد".

ويذكر أن شاحنة انفجرت على جسر القرم صباح يوم 8 أكتوبر من العام الماضي، ما أدى لاشتعال النار في 7 عربات قطار شحن كان يعبر الجسر الذي انهار جزئيا.

وأغلق الجسر لمدة قصيرة بسبب الهجوم، قبل أن يتم ترميمه واستئناف حركة المرور عبره بين القرم وباقي أراضي روسيا.

وفي أعقاب الاعتداء، شرع الجيش الروسي في تدمير مواقع البنى التحتية ونقاط القيادة وتجمعات قوات كييف في عموم أوكرانيا، في ضربات صاروخية دقيقة يوجهها بشكل شبه يومي.

الخارجية الروسية نظام كييف الأساليب الإرهابية