بماذا لُقّبت وثيقة سفر أعمال الرسل أتباع المسيح؟

1- أطلق عليهم: "ٱلْإِخْوَةُ": «قامَ بُطرُسُ بَينَ الإِخوَة أَيُّها الإخوَة» (أع1: 15و16)؛ «أَيُّها الإِخوَة م- إذا نَعمَل، أَيُّها الأخَوة؟» (أع2: 29و37).

2- أطلق عليهم: "شُهُود": «وتكونونَ لي شُهودًا في أُورَشَليمَ» (أع1: 18)؛ «ونَحنُ بِأَجمَعِنا شُهودٌ على ذلك» (أع2: 32)؛ «ونَحنُ شُهودٌ على هذِه الأُمور» (أع5: 32)؛ «لا لِلشَّعْبِ كُلِّه، بل لِلشُّهودِ الَّذينَ اختارَهُمُ اللهُ مِن قَبلُ» (أع10: 41).

3- أطلق عليهم: "التَّلَامِيذ": «في تِلكَ الأَيَّام كَثُرَ عَددُ التَّلاميذ. فَدَعا الاِثْنا عَشَرَ جَماعَةَ التَّلاميذ[...]وعَدَدُ التَّلاميذِ يَزْدادُ كَثيرًا في أُورَشَليم» (أع6: 1و2و5).

4- أطلق عليهم: "أتباع ٱلطَّرِيقِ": «حتَّى إِذا وَجَدَ أُناسًا على هذِه الطَّريقَة» (أع9: 2)

5- أطلق عليهم: "قِدِّيسِين": «كم أَساءَ إِلى قِدِّيسيكَ في أُورَشَليم» (أع ١٣:٩)؛ «فنزَلَ بالقِدِّيسينَ المُقيمينَ في اللُّدّ» (أع9: 23)؛ «فحَبَستُ بِيَدي في السُّجونِ عَدَدًا كَثيرًا مِنَ القِدِّيسين» (أع26: 10).

6- أطلق عليهم: "مُؤْمِنُونَ": «فدَهِشَ المُؤمِنونَ المَختونونَ الَّذينَ رافَقوا بُطرُس» (أع10: 45)؛ «فلَمَّا وَصَلَ إِلَيها ساعَدَ المُؤمِنينَ بِفَضلِ النِّعمَةِ مُساعَدةً كَبيرة» (أع18: 27)؛ «وشدَّدَ عَزائِمَ المُؤمِنينَ بِكلام كثير» (أع20: 2)؛ «يا رَبّ، هم يَعلَمونَ أَنِّي كُنتُ في كُلِّ مَجمعَ أَسجُنُ المُؤمِنينَ بِكَ» (أع22: 19).

٧-أطلق عليهم: "مَسِيحِيِّينَ": «وفي أَنطاكِيةَ سُمِّي التَّلاميذُ أَوَّلَ مَرَّةٍ مَسيحِيِّين» (أع١١: ٢٦)؛ «فقالَ أَغْريبَّا لِبُولس: تُريدُ أَن تُقنِعَني بأَنَّكَ بِوَقتٍ قليلِ جَعَلتَني مَسيحِيًّا» (أع 26 :28)؛ «ولكِنَّه إذا تَأَلَّمَ لأَنَّه مَسيحِيّ فلا يَخْجَلْ بِذلِك، بل لِيُمَجَدِ اللهَ على هذا الاِسْم» (1بط 4 :16).

وهذه التسمية «مَسيحِيِّين»: أطلقت على أتباع المسيح جاءت بعدما ثبتوا في الحق والتعليم الصحيح...والاسم يعني:

١- الذين أصبحوا مِلكًا للمسيح.

٢- الذين لهم فكر المسيح.

٣- الذين كرّسوا حياتهم للمسيح.

٤- الذين صاروا أكثر شبهًا بالمسيح.