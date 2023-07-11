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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بماذا لُقّبت وثيقة سفر أعمال الرسل أتباع المسيح؟

بماذا لُقّبت وثيقة
بماذا لُقّبت وثيقة سفر أعمال الرسل أتباع يسوع المسيح:
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1- أطلق عليهم: "ٱلْإِخْوَةُ": «قامَ بُطرُسُ بَينَ الإِخوَة أَيُّها الإخوَة» (أع1: 15و16)؛ «أَيُّها الإِخوَة م- إذا نَعمَل، أَيُّها الأخَوة؟» (أع2: 29و37).

2- أطلق عليهم: "شُهُود": «وتكونونَ لي شُهودًا في أُورَشَليمَ» (أع1: 18)؛ «ونَحنُ بِأَجمَعِنا شُهودٌ على ذلك» (أع2: 32)؛ «ونَحنُ شُهودٌ على هذِه الأُمور» (أع5: 32)؛ «لا لِلشَّعْبِ كُلِّه، بل لِلشُّهودِ الَّذينَ اختارَهُمُ اللهُ مِن قَبلُ» (أع10: 41).

3- أطلق عليهم: "التَّلَامِيذ": «في تِلكَ الأَيَّام كَثُرَ عَددُ التَّلاميذ. فَدَعا الاِثْنا عَشَرَ جَماعَةَ التَّلاميذ[...]وعَدَدُ التَّلاميذِ يَزْدادُ كَثيرًا في أُورَشَليم» (أع6: 1و2و5).

4- أطلق عليهم: "أتباع ٱلطَّرِيقِ": «حتَّى إِذا وَجَدَ أُناسًا على هذِه الطَّريقَة» (أع9: 2)

5- أطلق عليهم: "قِدِّيسِين": «كم أَساءَ إِلى قِدِّيسيكَ في أُورَشَليم» (أع ١٣:٩)؛ «فنزَلَ بالقِدِّيسينَ المُقيمينَ في اللُّدّ» (أع9: 23)؛ «فحَبَستُ بِيَدي في السُّجونِ عَدَدًا كَثيرًا مِنَ القِدِّيسين» (أع26: 10).

6- أطلق عليهم: "مُؤْمِنُونَ": «فدَهِشَ المُؤمِنونَ المَختونونَ الَّذينَ رافَقوا بُطرُس» (أع10: 45)؛ «فلَمَّا وَصَلَ إِلَيها ساعَدَ المُؤمِنينَ بِفَضلِ النِّعمَةِ مُساعَدةً كَبيرة» (أع18: 27)؛ «وشدَّدَ عَزائِمَ المُؤمِنينَ بِكلام كثير» (أع20: 2)؛ «يا رَبّ، هم يَعلَمونَ أَنِّي كُنتُ في كُلِّ مَجمعَ أَسجُنُ المُؤمِنينَ بِكَ» (أع22: 19).

٧-أطلق عليهم: "مَسِيحِيِّينَ": «وفي أَنطاكِيةَ سُمِّي التَّلاميذُ أَوَّلَ مَرَّةٍ مَسيحِيِّين» (أع١١: ٢٦)؛  «فقالَ أَغْريبَّا لِبُولس: تُريدُ أَن تُقنِعَني بأَنَّكَ بِوَقتٍ قليلِ جَعَلتَني مَسيحِيًّا» (أع 26 :28)؛ «ولكِنَّه إذا تَأَلَّمَ لأَنَّه مَسيحِيّ فلا يَخْجَلْ بِذلِك، بل لِيُمَجَدِ اللهَ على هذا الاِسْم» (1بط 4 :16).

وهذه التسمية «مَسيحِيِّين»: أطلقت على أتباع المسيح جاءت بعدما ثبتوا في الحق والتعليم الصحيح...والاسم يعني:

١- الذين أصبحوا مِلكًا للمسيح.

٢- الذين لهم فكر المسيح.

٣- الذين كرّسوا حياتهم للمسيح.

٤- الذين صاروا أكثر شبهًا بالمسيح.

أقباط أقباط الكاثوليك