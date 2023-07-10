طلعت عبد القوي: "تحالف العمل الأهلي" أنفق 14 مليار جنيه لـ35 مليون مواطن

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن فكرة العمل في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بدأت منذ دعوة الرئيس السيسي العام بإطلاق المجتمع المدني.

وقال عبد القوي، خلال لقائه عبر قناة «صدى البلد»، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، به 36 ألف جمعية ومؤسسة أهلية، وهذه الجمعيات والمؤسسات وفقت أوضاعها، حيث تم إنشاء قاعدة واحدة من خلال العمل على قاعدة بيانات موحدة، وتحتوي هذه القاعدة على بيانات 35 مليون مواطن أولى بالرعاية.

وأضاف عبد القوي، مساء اليوم، أنه تم صرف 14 مليار جنيه لـ35 مليون مواطن، حيث حصل أكثر من 25 مليون على مواد غذائية، وحصل 5 مليون مواطن على الخدمات الصحية، وبجانب إنشاء 149 ألف مشروع لذوي الإعاقة، كما أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ساهم في ضم 600 ألف أسرة دعم لبرنامج تكافل وكرامة.

وتابع، أن التحالف الوطني تبني مبادرة «ازرع» لـ100 ألف مزارع من صغار المزارعين، حيث وفر لهم التحالف كافة التقاوي والأسمدة لزراعة محصول القمح وفول الصويا، والتي تعد من المحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح عبد القوي أنه تم توفير سكن لـ54 ألف أسرة من الأولى بالرعاية، موضحًا أن التحالف الوطني للعمل الأهلي قدم 160 مليون جنيه للمنشآت الصحية، كما أن تجربة تحالف العمل الأهلي التنموي غير مسبوقة وفريدة تستحق جائزة نوبل.