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الثلاثاء 11 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مدير تعليم الشرابية يتفقد ترشيد استهلاك الكهرباء بالمدارس

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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تفقد اشرف فرغلى مدير عام إدارة الشرابية التعليمية، عددا من مدارس الإدارة مساء اليوم الاثنين .

وجاء ذلك بغرض الاطمئنان على أمن وسلامة المنشات والمحافظة على ترشيد الاستهلاك والتاكد من تواجد حارس الامن الليلى والعامل النوبتجى بمدارس العبور الاعدادية بنات، بلال بنين الابتدائية ورفاعه الطهطاوي الابتدائية وجمال الدين الافغانى الابتدائية واحمد شوقى الابتدائية وابو بكر الصديق الاعدادية بنين.

وتقدم مدير تعليم الشرابية بخالص الشكر والتقدير لفريق امن الادارة بقيادة طارق خليل مدير امن الادارة، على جهدهم المتميز المبذول من أجل الارتقاء بمستوى المدرسة.

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