عبدالعال يعلن تشكيل الداخلية لمواجهة الإسماعيلي

أعلن علاء عبدالعال المدير الفني لنادي الداخلية تشكيل فريقه لمواجهة الإسماعيلي على استاد السويس الجديد في إطار الجولة 33 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: ألان كيمبادي - كمال أبو الفتوح - أحمد عبد الرسول – كريم يحيى.

خط الوسط: عبد العزيز سيد - علي الزهدي.

أمامهما: محمود طلعت – سمير فكري – عبد الرحمن بانوبي.

خط الهجوم: رشيد أحمد.

يدير مباراة الداخلية والإسماعيلي الحكم محمود البنا ويعاونه هاني عبد الفتاح وشريف عبدالله كحكمين مساعدين، ومحمود دسوقي حكما رابعا، ويتواجد محمود بسيوني حكما لتقنية الفيديو ومساعده أسامة السيد.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة، فيما يتواجد الداخلية بالمركز السادس عشر برصيد 32 نقطة قبل جولتين من نهاية الدوري.