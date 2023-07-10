عمرو دياب يستعد لطرح "ياليل" أول دويتو مع ابنه عبد الله

طرح الهضبة عمرو دياب برومو تشويقي لأغنيته الجديدة "ياليل" والتي تجمعه بابنه عبدالله دياب لأول مرة.

وكان عمرو دياب وابنه عبد الله قد قدما جزءا من الأغنية في الإعلان الذي جمعهما مؤخرا لصالح إحدى شركات الاتصالات.

ومن المتوقع أن تطرح الأغنية كاملة خلال الأيام القادمة عبر تطبيق أنغامي للموسيقى.

وكان الفنان عمرو دياب قد تصدر أمس تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأحدث أغنياته "قولي اسمي" وذلك بعد طرحها بأقل من ساعة.

وأغنية “قولي اسمي” تعد التعاون الأول بين الفنان عمرو دياب والموزع المغربي جلال حمداوي، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لاحياء حفل كبير بالساحل الشمالي يوم ١٤ من الشهر الجاري، كما يستعد أيضا لاحياء حفل آخر في مارينا يوم ١١ أغسطس القادم، بالاضافة إلى الحفل المنتظر والذي سيحييه في بيروت يوم ١٩ أغسطس وذلك بعد غياب ١٢ عاما عن إحياء الحفلات في لبنان.