"تعليم غرب القاهرة" تواصل عقد ندواتها التوعوية لطلاب المدارس

عقدت إدارة غرب القاهرة التعليمية، ندوة عن كيفية إدارة وقت الفراغ، ومميزات القراءة الحرة، وذلك في إطار خطة الأنشطة المدرسية في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

انعقدت الندوة بمقر مدرسة ابو العلا الرسمية لغات، وألقت الندوة أمل فتحي، وأخصائي المكتبة فاتن هلالي، وذلك تحت رعاية طاهر الغرباوي مدير عام إدارة غرب القاهرة التعليمية، وعبير رستم مدير إدارة الخدمات التربوية، وتحت إشراف هالة شحاتة موجه اول المكتبات وأنيسة محمود مديرة مدرسة ابو العلا الرسمية لغات.

في سياق آخر، أعلنت إدارة السلام التعليمية بالقاهرة، انطلاق فعاليات (معسكر اقرأ)، والذي ينعقد ثلاثة أيام متتالية بمدرسة السيدة نفيسة الابتدائية، وذلك تنفيذا لتوجيهات فتحية عبد الرزق الموجه العام للمكتبات بالمديرية، وبحضور العديد من الطلاب.

تم انعقاد ورشة رسوم اغلفه كتب، وورشة عمل (ساعه القصة)، وورشة عمل مطويات.