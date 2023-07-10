"تعليم منيا القمح" توجه بفتح جميع مدارس الإدارة للطلاب لممارسة النشاط الصيفي

أصدر عبد الشافى حسن مدير عام الإدارة التعليمية بمنيا القمح، قرارًا بفتح جميع مدارس الإدارة بجميع المراحل التعليمية للطلاب لممارسة النشاط الصيفى بجميع الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية وتقديم الدعم والرعاية للموهوبين والمبدعين، وتنظيم مسابقات بين طلاب المدارس وعمل تصفيات وتحديد المتميزين والفائزين وتكريمهم وتكريم المعلمون والاخصائيون المشرفون عليهم.

كما وجه بمراعاة الدقة فى الموضوعات التى يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى والصفحات الرسمية وجروبات الواتس الرسمية للاقسام والتوجيهات الفنية، وعدم نشر أى موضوعات ليس لها علاقة بالعمل الرسمى ورؤساء الأقسام والموجهين الاوائل مسئولين مسئولية كاملة عن اى موضوعات يتم نشرها على الصفحات الرسمية للقسم أو التوجيه.

وأكد مدير تعليم منيا القمح على ضرورة أن يتسع غطاء مركز تنمية المهارات للمبدعين فنيًا ليشمل معظم بل كل مدارس الادارة ولايقتصر علي مدارس بعينها أو معلمين او معلمات بعينهم، بل يجب ان يشمل الجميع، حيث أنه يوجد العديد من معلمي ومعلمات التربيه الفنيه المتميزين والمتميزات ولابد ان تشمل خطة الوزارة لاختيار المواهب في الرسم والتصوير والتعبير جميع المتميزين من طلاب وطالبات ومعلمين تربيه فنيه ومعلمات ويكون ندبهم الي المركز بالتناوب لاختيار افضل العناصر التي تمثل الإدارة مع إتخاذ التدابير الامنيه التي من شأنها الحفاظ علي حياة الطلاب أثناء المشاركه في المركز.