«مو صلاح» يغلق الباب أمام إغراءات دوري «روشن»

أغلق الفرعون المصرى محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، الباب أمام العروض التى تنهال عليه من الدورى السعودى للمحترفين «روشن»، والاستمرار فى تحطيم الأرقام بالبريميرليج.

ومن المقرر أن ينتهى عقد الفرعون المصرى مع ليفربول بنهاية يونيو 2025، والذى أكد على استمراره فى تحطيم الأرقام فى الدورى الإنجليزى، حسبما أكدت بعض المصادر المقربة من «مو».

وشهدت الأيام القليلة الماضية منافسة شرسة بين نادى الهلال السعودى، مع نظيره النصر، على الظفر بخدمات محمد صلاح، وتقديم عروض مالية مغرية، إلا أن رغبة صلاح تعارضت مع مصالح فرق دورى «روشن».

ونشر موقع «ليفربول إيكو» تقريرا حذر خلاله إدارة ليفربول من إمكانية إغراء محمد صلاح للانتقال إلى الدورى السعودى خلال الفترة المقبلة، على الرغم من تجديد عقده مع ليفربول.

وتسعى كرة القدم السعودية فى الفترة الحالية لجذب نجوم عالم الساحرة المستديرة، والتى بدأت بضم البرتغالى كريستيانو رونالدو إلى نادى النصر فى العام الماضى، وذلك قبل استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على الأندية، ومع الاستحواذ انضم كل من كريم بنزيما ونجولو كانتى إلى الاتحاد، وروبن نيفيز من ولفرهامبتون إلى الهلال.

إلى جانب ذلك تم التعاقد مع أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد كمدير فنى لنادى الاتفاق السعودى، والبرازيلى فيرمينو لاعب ليفربول لاعبا لأهلى جدة، وإدوارد ميندى، وفى الطريق روميلو لوكاكو وسون هيونج مين.

كما دخل أيضا باريس سان جيرمان الذى يمتلكه القطرى ناصر الخليفى على خط المنافسة، حسبما أكدت بعض التقارير أن «بى اس جى»، يتابع بشكل مكثف لأحوال محمد صلاح، ويدرس إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتعويض رحيل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى.

واستطاع صلاح تسجيل 29 هدفا، إضافة لصناعته 15 آخرين مع ليفربول، خلال مشاركاته فى مختلف المسابقات هذا الموسم 2022/2023.

كما احتل المركز الرابع ضمن جدول ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 19 هدفا أحرزها خلال الموسم المنصرم من المسابقة المحلية.