انطلاق منافسات دوري الأحياء الشعبية والساحات الرياضية بمدينة العريش

انطلقت منافسات دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية والساحات الرياضية بادارة العريش في خماسي كرة القدم تحت شعار دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء وإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية وتوجيهات إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة.

تمكن الفوز بالمجموعة الأولى نادي عاطف السادات علي فريق حي أبي صقل وفاز نادي عاطف السادات علي فريق نادي أبي صقل.

والجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، أطلقت النسخة التاسعة لدوري الأندية الصغيرة بالأحياء والساحات الشعبية والشوارع تحت شعار "دوري الشوارع" في خماسي كرة القدم من مواليد 2006 إلى مواليد 2010.

وتبدأ اللقاءات عن طريق دوري من دور واحد ومن المقرر أن يتم تصفيات علي مستوي كل محافظة علي أن يعقبه لقاء نهائي مجمع على مستوى محافظات الجمهورية بالإضافة إلى اكتشاف المواهب المميزة من خلال الدوري لرعايتهم رياضيا ويهدف الدوري إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، وحث المجتمع على ممارسة الرياضة.

يأتي ذلك ضمن سياسة وزارة الشباب والرياضة لنشر الرياضة داخل المجتمع وجعلها أسلوب حياة، وفى ضوء توجيهات الدولة بتشجيع المواطنين علي ممارسة والرياضة.