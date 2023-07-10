محافظ قنا يفاجئ مستشفى قوص المركزي

فاجأ اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مستشفي قوص المركزي للاطمئنان علي تقديم الخدمة الطبية للمرضي، والتأكد من توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة، والدكتور قدري الشعيني رئيس مدينة قوص وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ قنا أقسام طوارئ العظام والباطنة وبنك الدم والاطفال واستمع خلال جولته الي عدد من المرضى، مشددا علي ضرورة أن يحصل المواطنون على خدمة طبية لائقة، وتلبية احتياجاتهم والعمل على راحتهم.

ووجه محافظ قنا، بتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها المواطن ، مشددا على ضرورة التنسيق المستمر مع المسئولين المعنيين في هذا الملف لتدبير كافة احتياجات المستشفيات أولاً بأول للحفاظ علي صحة المواطنينو التي تحظى بأولوية قصوي من القيادة السياسية.