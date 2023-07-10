مميزات برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بحقوق حلوان

تقدم جامعة حلوان معلومات ومميزات عن برنامج الدراسات القانونية باللغة الانجليزية بكلية الحقوق : وجاءت تلك المميزات كالتالى:

تدريس مقررات أصول البحث العلمى والتدريب على الصياغة القانونية وكتابة العقود واكتساب مهارات اللغة القانونية الانجليزية، ومبادىء الترجمة القانونية.

تأهيل الطلاب للعمل فى مكاتب المحاماة الدولية والمحلية والشئون القانونية بالشركات والبنوك.

التميز عند التقديم للخارجية والنيابة العامة والإدارية ومجلس الدولة.

دراسة الأنظمة القانونية للولايات المتحدة وانجلترا مع المقارنة بالنظام القانونى المصرى.