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الإثنين 10 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مميزات برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بحقوق حلوان

رئيس جامعه حلوان
رئيس جامعه حلوان
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تقدم جامعة حلوان معلومات ومميزات عن برنامج الدراسات القانونية باللغة الانجليزية بكلية الحقوق : وجاءت تلك المميزات كالتالى:
تدريس مقررات أصول البحث العلمى والتدريب على الصياغة القانونية وكتابة العقود واكتساب مهارات اللغة القانونية الانجليزية، ومبادىء الترجمة القانونية.

تأهيل الطلاب للعمل فى مكاتب المحاماة الدولية والمحلية والشئون القانونية بالشركات والبنوك.

التميز عند التقديم للخارجية والنيابة العامة والإدارية ومجلس الدولة.

دراسة الأنظمة القانونية للولايات المتحدة وانجلترا مع المقارنة بالنظام القانونى المصرى.

الحقوق الشركات والبنوك اللغة الإنجليزية جامعة حلوان